Dumfries Inter stop più lungo del previsto? Cosa filtra da Appiano Gentile sulle condizioni dell’olandese

di Dario Bartolucci Dumfries out per altre due settimane? Ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu per i prossimi impegni dei nerazzurri. L’Inter deve fare i conti con uno stop pesante e molto più lungo del previsto: Denzel Dumfries, esterno destro olandese classe 1996, resterà fuori ancora per diverse partite. Il problema alla caviglia riportato durante l’ultima sosta con la Nazionale si sta rivelando più serio di quanto inizialmente immaginato, costringendo Cristian Chivu a ridisegnare la fascia destra per quasi tutto il mese di dicembre. Dumfries si era fermato in ritiro con l’Olanda e, una volta rientrato a Milano, i primi controlli avevano fatto sperare in un recupero lampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, stop più lungo del previsto? Cosa filtra da Appiano Gentile sulle condizioni dell’olandese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il rientro di Dumfries è ancora rimandato L'esterno olandese ha rimediato un problema alla caviglia durante Inter-Lazio che sembrava di poco conto, ma dopo alcune settimane il pieno recupero richiede altre 2/3 settimane! L'obiettivo principale sare - facebook.com Vai su Facebook

Tutta "colpa" sua #dumfries #Inter bmbr.cc/72w519w Vai su X

Inter, infortunio Dumfries: svelata la data del ritorno in campo - Come confermato da Chivu al termine delle sfida contro l'Atletico ... Lo riporta fantamaster.it

Inter, infortunio Dumfries: tempi lunghi, quante e quali partite salta - Denzel Dumfries sarà costretto a saltare diverse gare importanti. Come scrive fantamaster.it

Inter, quando torna Dumfries e quali partite salta? Obiettivo Supercoppa, la conferma: "Spero fra due/tre settimane" - L'esterno olandese ha già saltato per infortunio le gare contro Milan e Pisa di campionato e contro l'Atletico Madrid di Champions ... Lo riporta msn.com

Terribile infortunio, l’Inter trema per Dumfries: lungo stop - L'ultimo turno di Champions League ha fatto registrare un brutto infortunio che potrebbe rimescolare le strategie di mercato dell'Inter È stata una due giorni di Champions League come sempre ricca di ... Si legge su diregiovani.it

Inter, Dumfries: “Mai avuto dubbi sul futuro. Scudetto? Siamo i favoriti” - Le parole di Denzel Dumfries a pochi giorni dall’esordio stagionale dell’Inter, attesa dalla sfida contro il Torino a San Siro L’Inter scalda i motori in vista dell’esordio in Serie A, a San Siro ... Scrive gianlucadimarzio.com

GdS - Tegola Dumfries: stop più lungo del previsto. L'esterno di Chivu sarà rivalutato in settimana, ma salterà certamente le prossime 4 sfide - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi anche la Gazzetta dello Sport conferma come lo stop per Denzel Dumfries sarà più lungo del previsto. Scrive msn.com