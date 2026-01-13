Due scuole di Ravenna rimarranno chiuse dopo la doppia scossa di terremoto

Da ravennatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti scosse di terremoto a Ravenna, il sindaco Barattoni ha annunciato durante il Consiglio comunale che due scuole del forese, la Rodari di Mezzano e un’altra ancora da comunicare, rimarranno chiuse. Tutti gli altri istituti riprenderanno regolarmente le attività scolastiche. La decisione si basa sulla valutazione dello stato delle strutture, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale.

L'annuncio del sindaco Barattoni durante il Consiglio comunale. Facendo il punto della situazione dopo il terremoto, il primo cittadino avvisa che tutti gli studenti domani potranno tornare regolarmente a scuola, tranne in due scuole del forese: "Resteranno chiuse la Rodari di Mezzano e la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Terremoto, due scuole rimarranno chiuse dopo la doppia scossa. Nessun problema su ponti e centri anziani

Leggi anche: Grottaminarda, scuole chiuse il 27 ottobre dopo la scossa di terremoto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scuole chiuse oggi 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Macerata. L'elenco completo. A Roma restano aperte.

due scuole ravenna rimarrannoRavenna scossa dal terremoto: gente in strada e scuole evacuate dopo una forte magnitudo - Terremoto a Ravenna: doppia scossa di magnitudo avvertita, cittadini in strada e scuole evacuate, percepita fino a Forlì e Toscana. notizie.it

Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto ravvicinate nella mattinata del 13 gennaio in Emilia- orizzontescuola.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.