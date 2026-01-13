Due scuole di Ravenna rimarranno chiuse dopo la doppia scossa di terremoto

Dopo le recenti scosse di terremoto a Ravenna, il sindaco Barattoni ha annunciato durante il Consiglio comunale che due scuole del forese, la Rodari di Mezzano e un’altra ancora da comunicare, rimarranno chiuse. Tutti gli altri istituti riprenderanno regolarmente le attività scolastiche. La decisione si basa sulla valutazione dello stato delle strutture, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale.

L'annuncio del sindaco Barattoni durante il Consiglio comunale. Facendo il punto della situazione dopo il terremoto, il primo cittadino avvisa che tutti gli studenti domani potranno tornare regolarmente a scuola, tranne in due scuole del forese: "Resteranno chiuse la Rodari di Mezzano e la.

Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto ravvicinate nella mattinata del 13 gennaio in Emilia-

