Terremoto due scuole rimarranno chiuse dopo la doppia scossa Nessun problema su ponti e centri anziani

A seguito della doppia scossa di terremoto registrata martedì mattina nel Ravennate, due scuole rimarranno chiuse in via precauzionale. Nessun problema è stato riscontrato su ponti e centri anziani. Sono ancora in corso verifiche sugli immobili comunali per garantire la sicurezza di tutte le strutture pubbliche. Aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

