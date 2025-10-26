Grottaminarda scuole chiuse il 27 ottobre dopo la scossa di terremoto

Domani scuole chiuse anche a Grottaminarda a scopo precauzionale.A seguito della sequenza sismica ed in particolare della scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata ieri sera, con epicentro Montefredane, in via del tutto precauzionale, le scuole di Grottaminarda di ogni ordine e grado domani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

