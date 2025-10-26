Grottaminarda scuole chiuse il 27 ottobre dopo la scossa di terremoto
Domani scuole chiuse anche a Grottaminarda a scopo precauzionale.A seguito della sequenza sismica ed in particolare della scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata ieri sera, con epicentro Montefredane, in via del tutto precauzionale, le scuole di Grottaminarda di ogni ordine e grado domani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città - Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Da fanpage.it
Terremoto in Irpinia, scuole chiuse in Campania: ecco dove lunedì 27 ottobre - 0 con epicentro a Montefredane (provincia di Avellino) ha svegliato la Campania sabato sera, 25 ottobre ... Riporta 2anews.it