Terremoto Emilia Romagna due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì | gente in strada Le case hanno tremato
Questa mattina in Emilia-Romagna, tra Ravenna e Forlì-Cesena, si sono verificate due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1. Le abitazioni hanno tremato e molte persone sono uscite in strada. Gli eventi sismici sono stati avvertiti chiaramente dalla popolazione e sono ancora in corso gli accertamenti sulle eventuali conseguenze e sulle misure di sicurezza da adottare.
Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La gente si è riversata in strada. Terremoto,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
