Terremoto Emilia Romagna due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì | gente in strada Le case hanno tremato

Questa mattina in Emilia-Romagna, tra Ravenna e Forlì-Cesena, si sono verificate due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1. Le abitazioni hanno tremato e molte persone sono uscite in strada. Gli eventi sismici sono stati avvertiti chiaramente dalla popolazione e sono ancora in corso gli accertamenti sulle eventuali conseguenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada: «Le case hanno tremato» - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Neviano Degli Arduini. Magnitudo 3.1 - facebook.com facebook

Mappe effetti #terremoto zona 1 km S #Campagnola #Emilia ( #RE) del 11-01-2026 10:57:51 ML: 2.7 x.com

