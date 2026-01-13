Due scosse di terremoto in Emilia-Romagna tra Ravenna e Forlì-Cesena

Oggi in Emilia-Romagna, tra Ravenna e Forlì-Cesena, sono state registrate due scosse di terremoto nel corso della mattinata. L'evento sismico è stato avvertito dalla popolazione, senza al momento segnalazioni di danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano a rispettare le indicazioni di sicurezza.

Ravenna, 13 gennaio 2026 – Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici, distintamente percepiti dalla popolazione, hanno generato momenti di preoccupazione ma non hanno causato danni a persone o cose. Secondo quanto comunicato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa, la più intensa, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo di 4.3. L’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. Pochi minuti dopo, alle 09. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna

Leggi anche: Emilia-Romagna, due scosse di terremoto tra Forlì e Ravenna: magnitudo fino a 4,5

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino forlivese. Altre scosse nella notte; Terremoto in Romagna, due scosse in Romagna; Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna; Terremoto oggi, lieve scossa sismica a Campagnola Emilia.

Terremoto Faenza e Forli, due scosse di 4.3 e 4.1 avvertito a Bologna, Rimini, Cesena, Ravenna. Gente in strada, stop ai treni - Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia- msn.com