Due scosse di terremoto in Emilia-Romagna tra Ravenna e Forlì-Cesena
Oggi in Emilia-Romagna, tra Ravenna e Forlì-Cesena, sono state registrate due scosse di terremoto nel corso della mattinata. L'evento sismico è stato avvertito dalla popolazione, senza al momento segnalazioni di danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano a rispettare le indicazioni di sicurezza.
Ravenna, 13 gennaio 2026 – Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici, distintamente percepiti dalla popolazione, hanno generato momenti di preoccupazione ma non hanno causato danni a persone o cose. Secondo quanto comunicato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa, la più intensa, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo di 4.3. L’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. Pochi minuti dopo, alle 09. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
