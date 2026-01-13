Due giornate di squalifica a Conte

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è stato sanzionato con due giornate di squalifica a seguito dell'espulsione durante la partita contro l’Inter, terminata con un punteggio di 2-2. La decisione è stata comunicata dopo l’analisi dell’episodio da parte delle autorità sportive, che hanno applicato la relativa sanzione disciplinare.

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è stato sanzionato per due giornate dopo l'espulsione rimediata nell'ultima gara contro l'Inter, finita 2-2. Questa la motivazione indicata in un comunicato della Lega calcio: "Per avere, al 26' del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di gioco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Due giornate di squalifica a Conte Leggi anche: Napoli, due giornate di squalifica a Conte Leggi anche: Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quante giornate di squalifica rischia Antonio Conte dopo l'espulsione di Inter-Napoli?; Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri; Inter-Napoli, Antonio Conte verso lo stop di 2 giornate: il Giudice sportivo decide domani. Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo - Questa evidentemente la considerazione del giudice sportivo in relazione alla reazione che Antonio Conte ha avuto durante Inter- msn.com

Calcio: due giornate di squalifica a Conte - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica sera. ansa.it

Conte si becca due giornate, quindi ci sarà allo Stadium per Juve-Napoli (sarà fischiato?) - Tornerà contro la Juventus di Spalletti: sarà fischiato allo Stadium? ilnapolista.it

INTER NAPOLI 2-2 CONTINUE POLEMICHE??IL RIGORE E LA SQUALIFICA DI ANTONIO CONTE #internapoli

Due giornate di squalifica più 15mila euro di multa per Antonio #Conte dopo l’espulsione in Inter-Napoli x.com

Quante giornate di squalifica merita questo signore - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.