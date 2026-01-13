Napoli due giornate di squalifica a Conte
Il giudice sportivo della Serie A ha disposto due giornate di squalifica per Antonio Conte, allenatore del Napoli, a seguito dell'espulsione avvenuta nel finale della partita contro l’Inter di domenica sera. Questa decisione si inserisce nel contesto delle sanzioni disciplinari per comportamenti durante le gare ufficiali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l’Inter, domenica sera. Conte é stato sanzionato “per avere, al 26? del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive – si legge nel comunicato della Lega -, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di gioco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
