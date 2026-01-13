Il giudice sportivo della Serie A ha disposto due giornate di squalifica per Antonio Conte, allenatore del Napoli, a seguito dell'espulsione avvenuta nel finale della partita contro l’Inter di domenica sera. Questa decisione si inserisce nel contesto delle sanzioni disciplinari per comportamenti durante le gare ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso nel finale della partita contro l’Inter, domenica sera. Conte é stato sanzionato “per avere, al 26? del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive – si legge nel comunicato della Lega -, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di gioco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, due giornate di squalifica a Conte

Leggi anche: Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo

Leggi anche: Conte Napoli, arriva la squalifica per il tecnico dei partenopei! Ecco quante giornate dovrà scontare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter-Napoli, Conte espulso: quante giornate di squalifica rischia; Quante giornate di squalifica rischia Antonio Conte dopo l'espulsione di Inter-Napoli?; Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Napoli, le due facce di Conte: pareggia con l'Inter con gli uomini contati ma viene espulso per una reazione furiosa. Ecco quante....

Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo - Questa evidentemente la considerazione del giudice sportivo in relazione alla reazione che Antonio Conte ha avuto durante Inter- msn.com