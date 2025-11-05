Bloccati mentre consegnano la droga in 2 finiscono nei guai Uno è minorenne
La Polizia di Stato di Caserta, nei giorni scorsi, ha denunciato 2 soggetti, di cui uno minorenne, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
In una giornata particolarmente piovosa a Milano, il fiume Seveso è esondato e diversi automobilisti sono rimasti bloccati nel sottopasso intrappolati nelle loro auto. Tra loro anche il signor Giovanni, 81 anni. A soccorrerlo sono stati i poliziotti del Commissari - facebook.com Vai su Facebook