Bloccati mentre consegnano la droga in 2 finiscono nei guai Uno è minorenne

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Caserta, nei giorni scorsi, ha denunciato 2 soggetti, di cui uno minorenne, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

