Budrio ciclista travolta da un’auto | 49enne in rianimazione È grave

Bolognatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ciclista di 49 anni, cittadina ucraina residente a Budrio, si trova in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, dopo essere stata investita da un’auto nel pomeriggio di sabato. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via San Donato, nella frazione Maddalena di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

