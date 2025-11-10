Budrio ciclista travolta da un’auto | 49enne in rianimazione È grave
Una ciclista di 49 anni, cittadina ucraina residente a Budrio, si trova in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, dopo essere stata investita da un’auto nel pomeriggio di sabato. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via San Donato, nella frazione Maddalena di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? CANAPA, OCARINE E FUSI ORARI A BUDRIO Domenica 9 novembre 2025 Ci aspetta una bellissima pedalata di 74 km attraverso la pianura bolognese, alla scoperta delle antiche dimore storiche legate alla coltivazione della canapa e del fascino - facebook.com Vai su Facebook
"#Budrio" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Bologna, incidente a Budrio: grave una ciclista di 49 anni - Si è verificato un grave incidente a Budrio, in provincia di Bologna, dove un’automobile ha investito una donna di 49 anni. Secondo it.blastingnews.com