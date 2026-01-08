Anziano investito da un' auto è grave

Un uomo è stato investito da un'automobile oggi pomeriggio in via Spartaco Lavagnini a San Giovanni Valdarno. Le sue condizioni sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno prestando le prime cure. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a un investimento da parte di un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Spartaco Lavagnini a San Giovanni Valdarno. Per questo è stato attivato il 118 dell'Asl Toscana sud est che ha inviato sul posto un'automedica, l'ambulanza della.

