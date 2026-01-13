Downburst a Fossacesia | approvata la ricognizione definitiva dei danni
La giunta comunale di Fossacesia ha approvato la ricognizione definitiva dei danni provocati dall’evento meteorologico del 3 agosto 2025, noto come downburst. Questa procedura consente di valutare con precisione l’entità dei danni sul territorio comunale, facilitando eventuali interventi di ripristino e supporto alle comunità interessate.
La giunta comunale di Fossacesia ha deliberato la ricognizione definitiva dei danni causati dall'eccezionale evento meteorologico che ha colpito il territorio comunale lo scorso 3 agosto 2025. La decisione arriva al termine della ricognizione effettuata dagli uffici del Settore Tecnico del.
