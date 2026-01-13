Dove si trova Melissa Acani? Il suo cellulare risulta attivo, ma lei non risponde alle chiamate. La famiglia è preoccupata e cerca di capire cosa sia successo. La segnalazione, arrivata a Roma, ha suscitato molte domande e richieste di chiarimenti. In questa situazione, è importante mantenere la calma e affidarsi alle autorità competenti per le indagini.

Livigno, 13 gennaio 2026 – “Risultava online, ma quando ho provato a chiamarla, mi ha bloccato. Perché? E soprattutto come è possibile che mia figlia non si trovi, che nessuno l’abbia vista?”. La mamma di Melissa Acani queste domande se le pone di notte e di giorno. Sua figlia è scomparsa da Livigno più un mese fa ormai, lo scorso 3 dicembre, e sebbene le ricerche da allora non si siano mai interrotte, di questa bella ragazza, appariscente anche senza volerlo con il suo metro e settantacinque e i lunghi capelli rossi naturali, non si hanno notizie. La descrizione. Cammina “come un soldatino” per un problema alla gamba sinistra, potrebbe avere in testa una fascia rosa e quando si è allontanata da casa aveva un giubbino nero con la scritta “Napapijri“ in bianco, pantaloni blu e scarpe da ginnastica Nike. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dov’è Melissa Acani? Il cellulare è attivo, ma lei non risponde. Il mistero della segnalazione a Roma

Leggi anche: Melissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà”

Leggi anche: Melissa Acani scomparsa da Livigno: il caso approda su Chi l'ha visto?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scomparsa Melissa Acani a Livigno: continuano anche nella capitale le ricerche della 22enne #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook