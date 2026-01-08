Melissa Acani scomparsa da Livigno | il caso approda su Chi l' ha visto?

Melissa Acani, 22 anni, è scomparsa da Livigno il 3 dicembre scorso. Le ricerche, ancora in corso, coinvolgono le autorità e le associazioni di tutela. La famiglia, dopo aver consultato Penelope Lombardia, ha deciso di rivolgersi anche a Chi l'ha visto? per ottenere ulteriori risposte e supporto. Restano aperti tutti gli eventuali sviluppi sul caso.

Continuano senza sosta le ricerche di Melissa Acani, la 22enne scomparsa da Livigno lo scorso 3 dicembre: la famiglia, dopo essersi rivolta all'associazione Penelope Lombardia, ora ha deciso di rivolgersi anche al popolare programma di Rai 3 Chi l'ha visto? nella speranza di dare ulteriore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: “È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano” Leggi anche: Melissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scomparsa da Livigno: grande apprensione per la 22enne Melissa; Melissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà”; Livigno, caso Melissa Acani: avvistamento a Roma Termini; Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano. Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: “È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano” - È alta 1,75 metri, pesa 80 kg ed è claudicante alla gamba destra. fanpage.it

Si allontana da casa e di lei si perde ogni traccia, la 22enne Melissa Acani non si trova da settimane: l'appello dei familiari - Si è allontanata da casa sua a Livigno lo scorso 3 dicembre e di lei si è persa ogni traccia: proseguono le ricerche della 22enne Melissa Acani, residente nella località dell'Alta Valtellina ... ildolomiti.it

Melissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà” - Un possibile avvistamento a Roma dopo l’identikit diffuso dall’associazione Penelope ... msn.com

Scomparsa Melissa Acani a Livigno: continuano anche nella capitale le ricerche della 22enne #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

A #Livigno, sono in corso le ricerche per Melissa Acani, 22 anni, scomparsa da circa un mese. Le autorità continuano le indagini, dopo che sono stati rilevati alcuni movimenti sul suo telefono nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.