Melissa Acani scomparsa da Livigno | il caso approda su Chi l' ha visto?

Da sondriotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Melissa Acani, 22 anni, è scomparsa da Livigno il 3 dicembre scorso. Le ricerche, ancora in corso, coinvolgono le autorità e le associazioni di tutela. La famiglia, dopo aver consultato Penelope Lombardia, ha deciso di rivolgersi anche a Chi l'ha visto? per ottenere ulteriori risposte e supporto. Restano aperti tutti gli eventuali sviluppi sul caso.

Continuano senza sosta le ricerche di Melissa Acani, la 22enne scomparsa da Livigno lo scorso 3 dicembre: la famiglia, dopo essersi rivolta all'associazione Penelope Lombardia, ora ha deciso di rivolgersi anche al popolare programma di Rai 3 Chi l'ha visto? nella speranza di dare ulteriore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: “È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano”

Leggi anche: Melissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scomparsa da Livigno: grande apprensione per la 22enne Melissa; Melissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà”; Livigno, caso Melissa Acani: avvistamento a Roma Termini; Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano.

melissa acani scomparsa livignoMelissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: “È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano” - È alta 1,75 metri, pesa 80 kg ed è claudicante alla gamba destra. fanpage.it

melissa acani scomparsa livignoSi allontana da casa e di lei si perde ogni traccia, la 22enne Melissa Acani non si trova da settimane: l'appello dei familiari - Si è allontanata da casa sua a Livigno lo scorso 3 dicembre e di lei si è persa ogni traccia: proseguono le ricerche della 22enne Melissa Acani, residente nella località dell'Alta Valtellina ... ildolomiti.it

melissa acani scomparsa livignoMelissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà” - Un possibile avvistamento a Roma dopo l’identikit diffuso dall’associazione Penelope ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.