Da un mese manca il suo contatto, e la madre di Melissa Acani lancia un appello. La giovane, alta 1,75 metri, ha capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa, con un passo claudicante a causa di un incidente. La famiglia chiede aiuto per trovare Melissa, che potrebbe trovarsi in difficoltà.

Livigno (Sondrio), 4 gennaio 2026 – “ Melissa Acani è alta 1 metro e 75, ha capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa e il suo passo è claudicante dalla gamba destra a seguito di un incidente stradale. Al momento della scomparsa indossava un giubbino nero con scritta bianca Napapijri, bucato nella parte posteriore, pantaloni blu scuro con scritta Ioco, scarpe da ginnastica Nike bianche e una fascia di colore rosa sulla testa”. L’appello della madre. La scheda con l’identikit è stata diffusa ieri da Penelope, l’associazione che dal 2006 affianca le famiglie e gli amici delle persone scomparse, cui la madre della giovane, disperata, si è rivolta nella speranza che attraverso le condivisioni social qualcuno ricordi di aver notato la figlia che dal 3 dicembre scorso è letteralmente sparita da Livigno, dove risiede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Melissa Acani scomparsa da un mese, l’appello della madre: “E’ in difficoltà”

Leggi anche: Scomparsa di Eric Bellini da Moriondo Torinese: la storia su 'Chi l'ha visto?' con l'appello della madre in televisione

Leggi anche: Sedicenne affidata a una casa famiglia scomparsa a Portici, il messaggio all'amica e l'appello della madre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scomparsa da Livigno: grande apprensione per la 22enne Melissa; Livigno: Melissa è scomparsa da un mese; Si allontana da casa e di lei si perde ogni traccia, la 22enne Melissa Acani non si trova da settimane: l'appello dei familiari; Livigno, scomparsa Melissa Acani: ricerche in corso per la 22enne.

Si allontana da casa e di lei si perde ogni traccia, la 22enne Melissa Acani non si trova da settimane: l'appello dei familiari - Si è allontanata da casa sua a Livigno lo scorso 3 dicembre e di lei si è persa ogni traccia: proseguono le ricerche della 22enne Melissa Acani, residente nella località dell'Alta Valtellina ... ildolomiti.it