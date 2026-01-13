Il Comune di Padova, in collaborazione con la Fondazione Novella Fronda ETS, ha lanciato la campagna nazionale

Il comune di Padova, in collaborazione con fondazione Novella Fronda ETS, ha annunciato ieri 13 gennaio l’avvio ufficiale della campagna nazionale di prevenzione "Le Tre Regole d’Oro", un progetto innovativo che ha già preso forma nei mesi scorsi con la realizzazione di eventi pilota di successo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dormire, saper attendere e silenzio digitale: ecco le "tre Regole d'oro" - Il comune di Padova, in collaborazione con fondazione Novella Fronda ETS, ha annunciato ieri 13 gennaio l’avvio di un progetto innovativo che ha già preso forma nei mesi scorsi con la realizzazione di ... padovaoggi.it