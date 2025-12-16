Nei luoghi bergamaschi dell’urbex | Ecco le nostre regole la prima è saper valutare i rischi

L'urban exploration, o urbex, sta diventando una pratica sempre più diffusa nei luoghi abbandonati della bergamasca. Questo tipo di turismo alternativo richiede attenzione e preparazione, poiché esplorare ambienti deteriorati comporta rischi specifici. Ecco alcune regole fondamentali per vivere l'esperienza in sicurezza e rispetto di questi spazi dimenticati.

Non c’è solo il turismo delle città d’arte, del mare o della montagna. C’è anche il ‘turismo’ degli spazi abbandonati. Quello che preferisce le scale impolverate di una villa abbandonata alla brezza del bagnasciuga, le camere stantie di un albergo in rovina alla frescura di un sentiero. O ancora: gli spazi vuoti di una fabbrica che un tempo era il cuore pulsante di una provincia laboriosa, gli spettrali corridoi di un vecchio manicomio. “Una volta, in una casa di riposo abbandonata, ho trovato custodite delle lettere d’amore scritte da un paziente alla sua amata. Lettere bellissime, mai spedite. Bergamonews.it Nei luoghi bergamaschi dell’urbex: “Ecco le nostre regole, la prima è saper valutare i rischi” - ll nome viene da ‘urban exploration’: una pratica affascinante ma anche rischiosa, come testimonia la tragedia dell’ex fabbrica Italcementi. bergamonews.it

I luoghi del cuore del Fai, aperto il nuovo censimento. La Bergamasca «all’assalto» - L’edizione 2024 del censimento «I luoghi del cuore», il programma nazionale per i luoghi italiani da non ... ecodibergamo.it

L’insegna che ha rilevato il multisala rimasto orfano di Uci Cinemas ha riaperto la struttura il 27 giugno, ma solo da settembre ha potuto contare su tutte e 9 le sale: così uno dei luoghi del cuore dei bergamaschi è tornato a splendere - facebook.com facebook