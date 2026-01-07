Tennista egiziana partecipa ad un torneo senza saper giocare e conoscere le regole VIDEO

Da webmagazine24.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente, un video di Hajar Abdelkader, tennista egiziana, ha attirato l’attenzione online. Grazie a una wild card, ha preso parte al torneo W35 ITF di Nairobi, nonostante la sua inesperienza e scarsa conoscenza delle regole del gioco. La sua partecipazione ha suscitato curiosità e discussioni, portando in evidenza le dinamiche di accesso a competizioni di livello internazionale e il valore delle opportunità in ambito sportivo.

In queste ultime ore è diventato virale un video (che vi proponiamo sotto l’articolo) di una tennista egiziana Hajar Abdelkader, che grazie ad una wild card, ha partecipato al torneo W35 ITF di Nairobi (Kenia), dove il numero 35 sta per il montepremi totale in migliaia di dollari, quindi 35.000 dollari ed è importante per . Potrebbe interessarti:. Gravissimo infortunio per Pouille (VIDEO). Esce da campo sulla sedia a rotelle: “Proverò a tornare, ma c’è la possibilità che. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Il mistero della tennista sconosciuta: non sa giocare né le regole, video imbarazzanti a Nairobi

Leggi anche: Nei luoghi bergamaschi dell’urbex: “Ecco le nostre regole, la prima è saper valutare i rischi”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

tennista egiziana partecipa torneoIl mistero della tennista sconosciuta: non sa giocare né le regole, video imbarazzanti a Nairobi - Al W35 ITF Nairobi, polemica per la wild card: Abdelkader travolta 6- fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.