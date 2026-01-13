Doppio terremoto in Emilia Romagna INGV a Fanpageit | No segnali di avviso ma nessuna anomalia

Il 13 gennaio 2026, la regione Emilia Romagna è stata interessata da due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 4, colpendo le aree di Ravenna e Faenza. Secondo l’INGV, al momento non sono stati segnalati segnali di avviso o anomalie, evidenziando l’assenza di anomalie prima dell’evento. Questa sequenza sismica sottolinea l’importanza della pianificazione e della vigilanza nelle zone a rischio sismico.

Il 13 gennaio 2026, poco prima delle 09:30, la zona di Ravenna e Faenza è stata colpita da due terremoti di magnitudo superiore a 4.0 a due minuti di distanza l'uno dall'altro. Fanpage.it ha intervistato il Direttore della sezione Terremoti dell'INGV per capire meglio la pericolosità sismica della zona, se ci sono state avvisaglie e se i due eventi rientrano nella normale attività dell'area.

