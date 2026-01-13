Scossa di terremoto in Emilia Romagna cancellati diversi treni

Questa mattina in Emilia Romagna si sono verificate due scosse di terremoto, senza danni significativi. In conseguenza dell’evento, sono stati cancellati diversi treni. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha confermato che, nonostante le scosse, la situazione è sotto controllo e non sono stati rilevati danni. La regione continua a monitorare la situazione, garantendo la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture.

"Tre giorni fa il gelicidio e questa mattina le due scosse. comunque siamo attrezzati". Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, all'Ansa dichiara che non ci sono al momento danni in seguito alle due scosse di terremoto avvenute questa mattina poco prima delle 9.30 con epicentro a Russi e Faenza. "Le abbiamo avvertite, certo, ma la reazione è stata composta - spiega - Siamo usciti, ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole. Ma adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno svolgendo tutte le verifiche ma al momento non segnaliamo nulla". Le due scosse di terremoto "sono state chiaramente avvertite anche sul territorio del Comune di Imola", afferma il sindaco Marco Panieri.

