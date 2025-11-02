Terremoto oggi in Emilia-Romagna scossa di magnitudo 3.2 nel Parmense
Parma, 2 novembre 2025 – Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 3.2, è stata rilevata poco dopo la mezzanotte dall’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in Emilia Romagna, in provincia di Parma. L’epicentro si trova nel paese di Corniglio. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
