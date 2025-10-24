Paura in Campania scossa di terremoto potente spaventa la gente | il magnitudo
In questi minuti si è registrata una forte scossa di terremoto che ha lanciato l’allarme nel cuore della popolazione campana, con la zona interessata che riguarda la provincia di Avellino. Fortunatamente non si registrano danni gravi o vittime. Scossa di terremoto ad Avellino: sentita anche a Napoli!. Secondo i dati dei siti di monitoraggio, l’episodio è avvenuto alle 14:40 nel pomeriggio odierno, con epicentro localizzato nella provincia di Avellino, in zona Irpinia. Si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo compreso tra 3.4 e 3.9. L’evento è stato avvertito anche a Napoli e provincia, fino ad arrivare nelle zone di Salerno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Campania & i suoi sapori. . Un panino che fa paura! Zucca sott’olio, speck e provola di bufala affumicata. Sapore deciso, atmosfera da brividi. Viale S. Domenico 58, 03039 Sora (FR) ? 0776 855083 – Vieni a provarlo! BDZ Lab #PaninoCheF - facebook.com Vai su Facebook
Giornalisti sotto scorta, sei casi in Campania. Dopo l'attentato a Ranucci c'è il rischio emulazione. Mimmo Rubio: "La paura ci accompagna da sempre, non siamo eroi" @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/giornalisti-sotto-scorta-sei-casi-in-ca - X Vai su X
Terremoto oggi in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 alle 14.40 sentita anche in provincia di Napoli, Salerno e Caserta - Una scossa di terremoto intensa ha fatto tremare la terra in Irpinia: l'epicentro dell'evento sismico è stato localizzato a Grottolella ... Riporta fanpage.it
Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 3.6. «Sentito anche a Benevento e Napoli» - Una forte scossa ha spaventato i residenti del capoluogo campano ma anche di tutto il resto della regione. Come scrive leggo.it
Scossa di terremoto “fortissima” avvertita ad Avellino, testimonianze da tutta la Campania: “Magnitudo tra 3.4 e 3.9” - 40 in provincia di Avellino ed è stata avvertita anche nelle ... Come scrive ilriformista.it