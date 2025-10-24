Paura in Campania scossa di terremoto potente spaventa la gente | il magnitudo

In questi minuti si è registrata una forte scossa di terremoto che ha lanciato l’allarme nel cuore della popolazione campana, con la zona interessata che riguarda la provincia di Avellino. Fortunatamente non si registrano danni gravi o vittime. Scossa di terremoto ad Avellino: sentita anche a Napoli!. Secondo i dati dei siti di monitoraggio, l’episodio è avvenuto alle 14:40 nel pomeriggio odierno, con epicentro localizzato nella provincia di Avellino, in zona Irpinia. Si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo compreso tra 3.4 e 3.9. L’evento è stato avvertito anche a Napoli e provincia, fino ad arrivare nelle zone di Salerno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it