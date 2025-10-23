Allarme topi scuola chiusa a Matierno | attivata procedura di sanificazione

Anteprima24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La presenza di escrementi di topi nel giardino ha spinto il sindaco di Salerno ad emettere un’ordinanza di chiusura per la giornata di oggi e di domani del plesso della scuola dell’infanzia di Matierno, che appartiene all’Istituto Comprensivo Calcedonia San Tommaso d’Aquino. Sulla questione oggi la preside Anna Martulano ha voluto Fare delle precisazioni perché si è diffusa la notizia falsa della presenza di topi nelle aule. Ed invece proprio per prevenirla,  la dirigente scolastica e l’amministrazione comunale hanno chiesto una sanificazione per garantire la massima sicurezza ad alunni e docenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

allarme topi scuola chiusa a matierno attivata procedura di sanificazione

© Anteprima24.it - Allarme topi, scuola chiusa a Matierno: attivata procedura di sanificazione

Scopri altri approfondimenti

allarme topi scuola chiusaInvasione di topi, scuola resta chiusa per 15 giorni - La scuola secondaria di primo grado “Ruggiero”, in via Trento, resterà chiusa per due settimane. Riporta ilfattovesuviano.it

allarme topi scuola chiusaCaserta, scuola “Ruggiero” chiusa per topi: ipotesi doppi turni, ma incognita plesso - Scuola media "Ruggiero" chiusa da ieri per l'emergenza topi, si cerca una soluzione tampone per riportare subito gli studenti in aula e scongiurare ... Scrive ilmattino.it

Quezzi, scuola chiusa per topi. E a Sturla cade marmo dal portone - Trasferite in altra sede le classi della Fontanarossa di via Ginestrato. Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Topi Scuola Chiusa