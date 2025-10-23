Tempo di lettura: < 1 minuto La presenza di escrementi di topi nel giardino ha spinto il sindaco di Salerno ad emettere un’ordinanza di chiusura per la giornata di oggi e di domani del plesso della scuola dell’infanzia di Matierno, che appartiene all’Istituto Comprensivo Calcedonia San Tommaso d’Aquino. Sulla questione oggi la preside Anna Martulano ha voluto Fare delle precisazioni perché si è diffusa la notizia falsa della presenza di topi nelle aule. Ed invece proprio per prevenirla, la dirigente scolastica e l’amministrazione comunale hanno chiesto una sanificazione per garantire la massima sicurezza ad alunni e docenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allarme topi, scuola chiusa a Matierno: attivata procedura di sanificazione