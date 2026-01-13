Roma | donna scomparsa ad Anguillara Sabazia si indaga per omicidio

È stata aperta un’inchiesta per omicidio riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, Roma. La donna non è stata più trovata dall’8 gennaio, e le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Roma, 12 gen. (LaPresse) – È stata aperta un’inchiesta per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, di 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, di cui non si hanno più notizie dall’8 gennaio. Il giorno successivo il marito ha presentato denuncia, facendo partire le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Nella giornata di oggi i militari hanno effettuato sopralluoghi nell’abitazione della donna, poi posta sotto sequestro così come l’autovettura del marito. Le indagini proseguono senza escludere alcuna ipotesi. I controlli e le perlustrazioni sono state estese anche nel lago di Bracciano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

