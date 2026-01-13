Roma donna scomparsa ad Anguillara Sabazia | si indaga per omicidio 

È stata avviata un’indagine per omicidio riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La donna non è stata più rintracciabile dall’8 gennaio, e attualmente le autorità stanno approfondendo le circostanze della sua scomparsa per chiarire eventuali responsabilità.

È stata aperta un’inchiesta per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, di 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, di cui non si hanno più notizie dall’8 gennaio. Il giorno successivo il marito ha presentato denuncia, facendo partire le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Nella giornata di lunedì i militari hanno effettuato sopralluoghi nell’abitazione della donna, poi posta sotto sequestro così come l’autovettura del marito. Le indagini proseguono senza escludere alcuna ipotesi. I controlli e le perlustrazioni sono state estese anche nel lago di Bracciano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

