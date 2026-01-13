Roma donna scomparsa ad Anguillara Sabazia | si indaga per omicidio

È stata avviata un’indagine per omicidio riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La donna non è stata più rintracciabile dall’8 gennaio, e attualmente le autorità stanno approfondendo le circostanze della sua scomparsa per chiarire eventuali responsabilità.

È stata aperta un’inchiesta per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, di 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, di cui non si hanno più notizie dall’8 gennaio. Il giorno successivo il marito ha presentato denuncia, facendo partire le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Nella giornata di lunedì i militari hanno effettuato sopralluoghi nell’abitazione della donna, poi posta sotto sequestro così come l’autovettura del marito. Le indagini proseguono senza escludere alcuna ipotesi. I controlli e le perlustrazioni sono state estese anche nel lago di Bracciano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, donna scomparsa ad Anguillara Sabazia: si indaga per omicidio Leggi anche: Donna scomparsa ad Anguillara, si indaga per omicidio Leggi anche: San Martino castagne e vino ad Anguillara Sabazia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio - I carabinieri hanno sequestrato l'abitazione, l'auto e il telefono cellulare del marito. romatoday.it

Decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di una donna di 52 anni e di un ragazzo di 24 anni - facebook.com facebook

Il Marsiglia ha aperto alla cessione di #RobinioVaz. Dopo il primo contatto ufficiale, la Roma ha parlato ieri a lungo con i francesi per il baby attaccante, che piace molto al club giallorosso: in questo week end, si ragionerà concretamente sulla possibilità di fare x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.