Donna scomparsa a Roma il marito indagato per omicidio | Il vicino | Visti litigare

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia dall’8 gennaio. Le autorità hanno indagato il marito per omicidio, sequestrando il suo cellulare e la vettura. Un vicino ha riferito di averli visto litigare. La vicenda è sotto attenta osservazione mentre proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa.

Federica Torzullo, 41 anni, non dà più notizie di sé dall'8 gennaio: viveva ad Anguillara Sabazia. Sequestrati il cellulare e l'auto del marito. I Ris nell'abitazione. È stata perquisita la sua abitazione ad Anguillara Sabazia, paese a 40 chilometri da Roma, e scandagliato anche il lago di Bracciano, ma non è stato trovato nulla.

