Donna scomparsa a Roma il marito indagato per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa a Roma dall’8 gennaio. La sua assenza è stata segnalata dal marito, che è attualmente indagato per omicidio. La vicenda mantiene riservatezza e sono in corso le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa. La Polizia continua a cercare elementi utili per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna.

Federica Torzullo, 41 anni, non dà più notizie di sé dall'8 gennaio. Il giorno dopo la denuncia di allontanamento da Anguillara Sabazia presentata dal coniuge. Sequestrati il cellulare e l'auto dell'uomo.

Donna scomparsa da giorni a Roma, si indaga per omicidio: non convince la versione del marito - È stata perquisita la sua abitazione ad Anguillara Sabazia, paese a 40 chilometri da Roma, e scandagliato anche il lago di Bracciano, ma non è stato trovato nulla. dire.it

Federica Torzullo scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: ruspe nella ditta del marito (dal quale si stava separando) - ROMA Chi indaga lo definisce un «allontanamento atipico» in cui ci sono «aspetti che non quadrano». ilgazzettino.it

Donna scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: sospetti sul marito #roma x.com

La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni della quale non si hanno notizie dall’8 gennaio - facebook.com facebook

