Donna di 31 anni è stata ferita a coltellate da un uomo in prognosi riservata al San Gerardo di Monza

Una donna di 31 anni è stata ferita da coltellate da un uomo di 43 anni, con cui aveva una relazione, a Muggió (Monza). L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in una abitazione. La donna si trova in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

