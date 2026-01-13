Donna di 31 anni è stata ferita a coltellate da un uomo in prognosi riservata al San Gerardo di Monza

Da ilfattoquotidiano.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 31 anni è stata ferita da coltellate da un uomo di 43 anni, con cui aveva una relazione, a Muggió (Monza). L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in una abitazione. La donna si trova in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

donna di 31 anni 232 stata ferita a coltellate da un uomo in prognosi riservata al san gerardo di monza

© Ilfattoquotidiano.it - Donna di 31 anni è stata ferita a coltellate da un uomo, in prognosi riservata al San Gerardo di Monza

Leggi anche: Si ferisce coi botti: un uomo ricoverato al San Gerardo (prognosi di oltre 40 giorni)

Leggi anche: Donna accoltellata a Milano è stata risvegliata, prognosi resta riservata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.