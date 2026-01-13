Donna accoltellata in casa in Brianza | marito arrestato per tentato femminicidio

Una donna di 31 anni è stata ferita con più fendenti dal marito durante un episodio di violenza domestica avvenuto a Muggiò, Monza e Brianza. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. L’evento ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’ospedalizzazione della vittima.

Una donna di 31 anni è stata accoltellata più volte dal marito durante un'aggressione domestica avvenuta nel loro appartamento a Muggiò, in provincia di Monza Brianza. L'uomo, di 43 anni, non era in casa al momento dell'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri. La donna è ricoverata in gravi ma stabili condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Il marito dopo essere stato ascoltato.

