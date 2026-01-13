Donna accoltellata in casa in Brianza | marito arrestato per tentato femminicidio

Da feedpress.me 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 31 anni è stata ferita con più fendenti dal marito durante un episodio di violenza domestica avvenuto a Muggiò, Monza e Brianza. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. L’evento ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’ospedalizzazione della vittima.

Una donna di 31 anni è stata accoltellata più volte dal marito durante un’aggressione domestica avvenuta nel loro appartamento a Muggiò, in provincia di Monza Brianza. L’uomo, di 43 anni, non era in casa al momento dell’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri. La donna è ricoverata in gravi ma stabili condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Il marito dopo essere stato ascoltato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

donna accoltellata in casa in brianza marito arrestato per tentato femminicidio

© Feedpress.me - Donna accoltellata in casa in Brianza: marito arrestato per tentato femminicidio

Leggi anche: Tentato femminicidio a Qualiano: donna accoltellata dall’ex, arrestato 29enne

Leggi anche: Donna accoltellata in casa in Brianza: il marito portato in caserma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Accoltellata in casa dall’ex compagno in Brianza: gravissima una donna di 31 anni; Accoltellata in casa dal marito. Gravissima una donna di 31 anni; Aggredita e accoltellata in casa dal fidanzato in Brianza, è gravissima; Donna accoltellata in casa in Brianza: marito arrestato per tentato femminicidio.

donna accoltellata casa brianzaAccoltellata in casa dall’ex compagno in Brianza: gravissima una donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. fanpage.it

donna accoltellata casa brianzaAccoltellata in casa dal marito. Gravissima una donna di 31 anni - L’aggressione alle 18 di ieri nell’abitazione di via Europa 30. msn.com

donna accoltellata casa brianzaMuggiò, donna accoltellata davanti al figlio di un anno. Il marito sporco di sangue va dai carabinieri: arrestato - Lui, 43 anni, prima di presentarsi in caserma era scappato a piedi scavalcando il cancello del condominio. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.