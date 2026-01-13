Donna accoltellata in casa in Brianza | il marito portato in caserma

Una donna di 31 anni è stata ferita con diverse coltellate dal marito durante un episodio di violenza domestica a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato. L’episodio ha suscitato attenzione sulla problematica della violenza in ambito familiare, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e di supporto alle vittime.

Una donna di 31 anni è stata accoltellata più volte dal marito durante un’aggressione domestica avvenuta nel loro appartamento a Muggiò, in provincia di Monza Brianza. L’uomo di 43 anni, che non era in casa al momento dell’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, si trova ora in caserma in attesa della decisione dei militari dell’Arma e del pm di turno di Monza. La donna è ricoverata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna accoltellata in casa in Brianza: il marito portato in caserma Leggi anche: Donna accoltellata in casa a Capriolo, fermato il marito Leggi anche: Accoltellata in casa dall’ex compagno in Brianza: gravissima una donna di 31 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ladri tolgono una grata per entrare in casa: il colpo fallisce, ma la proprietaria precipita nella bocca di lupo. Accoltellata in casa dall’ex compagno in Brianza: gravissima una donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. fanpage.it

Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa dall’uomo con cui aveva avuto una relazione - Soccorsa, è Ricoverata in prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza. msn.com

Accoltellata in casa dal marito che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. Il figlio era con i genitori - Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. msn.com

Donna di 84 anni accoltellata e colpita alla testa con lo schiacciapatate. A processo la vicina di 20 anni, che però nega ogni responsabilità. #Berlino #Cronaca #Processo - facebook.com facebook

Donna accoltellata dal marito nel Bresciano, è grave. La vittima è in ospedale con ferite al collo, l'uomo è stato fermato dai carabinieri. #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.