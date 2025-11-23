Tentato femminicidio a Qualiano | donna accoltellata dall’ex arrestato 29enne

Un tragico episodio di tentato femminicidio si è consumato nella serata di ieri a Qualiano, in provincia di Napoli, dove una donna di 35 anni è stata aggredita e ridotta in fin di vita dal suo ex compagno. Secondo quanto appreso da LaPresse, la vittima è stata colpita con almeno 8 fendenti, che l’hanno ferita gravemente e l’hanno portata vicinissima agli organi vitali. Uno dei fendenti ha colpito anche la testa della donna, peggiorando ulteriormente le sue condizioni. Le condizioni della vittima e l’intervento ospedaliero. La donna è stata immediatamente trasportata d’urgenza all’ ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è stata ricoverata in Terapia Intensiva in codice rosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

