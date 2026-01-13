Domenica fari puntati anche su Copparo con la sfida al Savarna secondo in classifica Si riparte dalla Prima alla Terza | derby a Ostellato

Domenica, l’attenzione si concentra su Copparo, impegnata in una sfida importante contro il Savarna, seconda in classifica. Nel fine settimana riprendono anche i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria, con il derby tra Ostellato e le altre squadre di categoria. Questa giornata rappresenta un momento chiave per le squadre coinvolte, offrendo opportunità di conferma e rilancio nelle rispettive classifiche.

Nel prossimo fine settimana ripartiranno anche i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria. In Prima il big match di giornata sarà la sfida tra la capolista Copparo e la diretta inseguitrice Savarna, seconda a cinque lunghezze di distanza dai rossoblù. Riflettori puntati pure sull'anticipo del sabato tra Portuense ed Olimpia Quartesana, coi padroni di casa che proveranno ad accorciare sulle primissime posizioni e cancellare qualche passo falso di troppo nel girone d'andata. Il sorprendente Bando riceverà in casa il Frugesport, mentre la Codigorese parte sulla carta favorita contro il fanalino di coda Consandolo, che ha visto partire tanti giocatori nel mercato invernale.

