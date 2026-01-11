Inter Napoli fari puntati su Calhanoglu | sarà lui ad accendere le luci del gioco nerazzurro? Il punto sulla super sfida

L’attenzione è rivolta a Hakan Calhanoglu nell’atteso match tra Inter e Napoli. Il centrocampista turco rappresenta un elemento chiave per la manovra offensiva dei nerazzurri, chiamato a dare equilibrio e qualità al gioco. La sfida vedrà se Calhanoglu riuscirà a essere protagonista nel ruolo di regista, contribuendo a determinare l’esito di un confronto che si preannuncia equilibrato e di alto livello tecnico.

Inter Napoli, riflettori su Calhanoglu: il regista turco chiamato a illuminare la manovra nerazzurra. Il punto sul big match Il Corriere dello Sport propone per Inter-Napoli un protagonista certo tra le fila dei nerazzurri. A San Siro, il compito di accendere le luci del gioco nerazzurro spetta ancora una volta a Hakan Calhanoglu. Nel big match.

