LIVE Tour de Ski Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA | prima batteri a Iverssen Fari puntati su Pellegrino e Barp

Segui in diretta il Live Tour de Ski 2025 da Dobbiaco, con la mass start maschile. La competizione si sta delineando tra i principali protagonisti, con particolare attenzione a Iverssen, Pellegrino e Barp. Aggiorna la cronaca per rimanere informato sugli sviluppi e sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42: Questi i protagonisti della seconda batteria: 2 HEGGEN Lars (NOR) 6 MOSER Benjamin (AUT) 10 SCHUMACHER Gus (USA) 14 CHAPPAZ Jules (FRA) 18 MUSGRAVE Andrew (GBR) 22 VUORINEN Lauri (FIN) 26 RIEBLI Janik (SUI) 30 BOLGER Kevin (USA) 34 MOILANEN Niilo (FIN) 38 CLUGNET James (GBR) 42 DAPRÀ Simone (ITA) 46 TUZ Jiri (CZE) 50 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu (AND) 54 WIGGER Nicola (SUI) 58 NOVAK Michal (CZE) 62 GRAHN Anton (SWE) 66 ROSJOE Eric (SWE) 70 ALDER Roman (SUI) 74 LOVERA Victor (FRA) 78 YOUNG Andrew (GBR) 82 NAEFF Isai (SUI) 85 YOUNG Jack (USA) 89 MOCELLINI Simone (ITA) 97 ROMANCHENKO Dmytro (UKR) 101 STAREGA Maciej (POL) 11.

