Dimensionamento scolastico Anci Umbria | Per le politiche scolastiche serve visione territoriale

Il dimensionamento scolastico in Umbria richiede una visione territoriale condivisa. Secondo Anci Umbria, politiche scolastiche efficaci devono tenere conto delle peculiarità di ogni territorio, riconoscendo la scuola come elemento centrale per la coesione sociale e lo sviluppo locale. In un contesto di cambiamenti, è fondamentale mantenere un approccio equilibrato e sostenibile per garantire un futuro educativo stabile e integrato sul territorio regionale.

"In un momento così delicato per il futuro della scuola in Umbria, desideriamo ribadire con forza quanto la scuola sia un bene primario per la nostra comunità, non solo come luogo di apprendimento, ma come autentico presidio di coesione sociale e garanzia di vivibilità dei nostri territori".

