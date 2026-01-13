Dietro il Tempio di Adriano a Roma | un’imperatrice quarant’anni di matrimonio e molti sospetti

Nel cuore di Roma, tra Piazza di Pietra e il traffico cittadino, il Tempio di Adriano custodisce una storia ricca di misteri. Tra le sue colonne si intrecciano vicende di un lungo matrimonio imperiale, di un’imperatrice poco nota e di sospetti che ancora oggi alimentano le discussioni degli storici. Un luogo che, pur nella sua sobrietà, invita a riflettere sui segreti e le sfumature del passato imperiale romano.

Tra Piazza di Pietra e il viavai del centro di Roma, le colonne del Tempio di Adriano sembrano raccontare una storia di potere, memoria e silenzi imperiali: dietro quel colonnato monumentale si nasconde una vicenda che ci narra di un matrimonio lunghissimo, di un’imperatrice spesso rimasta nell’ombra e di voci di palazzo mai del tutto sopite. È una storia appassionante che intreccia amore, politica e sospetti, e che ha come protagonista una donna centrale eppure sfuggente nella Roma del II secolo: Vibia Sabina. Leggi anche: — Il Pantheon come non l’hai mai visto: apre (quasi in segreto) la Basilica di Nettuno Vibia Sabina, l’imperatrice silenziosa accanto ad Adriano: il tempio, la memoria e i sospetti di palazzo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Incidente sulla Salaria, muore l'ascolano Adriano Franchi: 56 anni, era dirigente della Camera di commercio di Roma

Leggi anche: Re Carlo e Camilla, il biglietto di Natale più romantico: scatto a Roma per i 20 anni di matrimonio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Premio Roma Foto e Identità: i vincitori al Tempio di Adriano; Giuseppe Calzuola, lo storico fotografo sportivo eugubino riceverà il premio alla carriera; Tre luoghi storici da (ri)scoprire a Roma a gennaio 2026.

Premio Roma Foto e Identità: i vincitori al Tempio di Adriano - I vincitori del Premio Roma Foto e Identità 2026 al Tempio di Adriano. agrpress.it