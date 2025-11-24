Incidente sulla Salaria muore l' ascolano Adriano Franchi | 56 anni era dirigente della Camera di commercio di Roma

Corriereadriatico.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASCOLI Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17, lungo la strada Salaria, all?altezza del comune di Cittareale, in provincia di Rieti. A perdere la vita,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

incidente sulla salaria muore l ascolano adriano franchi 56 anni era dirigente della camera di commercio di roma

© Corriereadriatico.it - Incidente sulla Salaria, muore l'ascolano Adriano Franchi: 56 anni, era dirigente della Camera di commercio di Roma

Leggi anche questi approfondimenti

incidente salaria muore ascolanoTragedia sulla Salaria, muore il dirigente ascolano Adriano Franchi: grave la moglie - Un grave incidente stradale ha scosso nel tardo pomeriggio di ieri la comunità ascolana e quella romana. Lo riporta veratv.it

incidente salaria muore ascolanoIncidente Salaria, muore dirigente Camera commercio Roma - È Adriano Franchi, 56 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la Salaria, nei pressi di Cittareale (Rieti). Come scrive ansa.it

incidente salaria muore ascolanoDirigente della Camera di Commercio di Roma muore in un incidente stradale - Il dirigente della Camera di Commercio di Roma, Adriano Franchi, è morto in un incidente stradale, lungo la Salaria, nei pressi di Cittareale (Rieti). Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Salaria Muore Ascolano