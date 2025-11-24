Incidente sulla Salaria muore l' ascolano Adriano Franchi | 56 anni era dirigente della Camera di commercio di Roma
ASCOLI Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17, lungo la strada Salaria, all?altezza del comune di Cittareale, in provincia di Rieti. A perdere la vita,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
