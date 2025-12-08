Re Carlo e Camilla il biglietto di Natale più romantico | scatto a Roma per i 20 anni di matrimonio

La stagione natalizia della Famiglia Reale britannica si è aperta con un gesto dal forte valore simbolico: il nuovo biglietto di Natale 2025, firmato da Re Carlo  e dalla Regina Camilla in persona, ritrae la coppia in un momento che segna due decenni di matrimonio. La fotografia scelta è stata scattata nei giardini di Villa Wolkonsky – la residenza dell’ambasciatore britannico a Roma – durante la loro visita di Stato in Italia ad aprile 2025.  Il suo valore è tanto pubblico quanto privato, poiché nella foto i due regnanti sono uno accanto all’altra, con la mano della Regina che si appoggia sul braccio del sovrano: un gesto discreto e al contempo di stabilità e complicità. 🔗 Leggi su Dilei.it

