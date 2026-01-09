Baf e Ifa aprono il 2026 dell’arte a Bergamo

Bergamo si apre al 2026 con due importanti eventi artistici: Bergamo Arte Fiera (BAF) e Italian Fine Art (IFA). La 21ª edizione di BAF si concentra sull’arte moderna e contemporanea, mentre la 9ª di IFA si dedica all’arte antica e all’antiquariato. Presentate giovedì 8 gennaio nella Sala Colleoni, queste manifestazioni rafforzano la posizione di Bergamo come centro di riferimento nel panorama artistico nazionale.

Bergamo. Inizio d’anno all’insegna dell’arte con Bergamo Arte Fiera (BAF) e Italian Fine Art (IFA), i due appuntamenti che confermano la Fiera di Bergamo come punto di riferimento nel panorama nazionale delle manifestazioni artistiche: la 21ª edizione di BAF, dedicata all’arte moderna e contemporanea, e la 9ª edizione di IFA, rivolta all’arte antica e all’alto antiquariato, sono state presentate nella mattinata di giovedì 8 gennaio nella Sala Colleoni del polo espositivo di via Lunga. Dal 16 al 18 gennaio le due rassegne si svolgeranno in contemporanea sui 16.000 metri quadrati dei padiglioni A e B, dei foyer e della Galleria centrale della Fiera di Bergamo, offrendo ai visitatori un percorso che attraversa, grazie alla presenza di oltre 200 realtà espositive, più di sei secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento all’arte contemporanea tra dipinti, sculture, fotografie e design. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

