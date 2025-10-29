Si alza il sipario su Lucca Comics and Games | cinque giorni dedicati al fumetto e al gioco intelligente

LUCCA – Cinque giorni di festa per la città della Mura fra fumetti, cartoni, cinema e musica. E tutto quanto fa spettacolo Su il sipario per Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente. La città di Lucca sarà immersa per cinque, intensissime, giornate, a partire da oggi (29 ottobre) fino a domenica 2 novembre, nel mondo della creatività e dell’immaginazione, con eventi, spettacoli, giochi, manga, fumetti, parate cosplay e festeggiamenti. Appuntamento alle 11 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini per la cerimonia inaugurale del Festival, che vedrà come ospiti d’onore Rébecca Dautremer, autrice del poster di Lucca Comics & Games 2025 e il celebre regista Luc Besson, che entreranno a far parte della Walk of Fame di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it