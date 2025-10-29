Si alza il sipario su Lucca Comics and Games | cinque giorni dedicati al fumetto e al gioco intelligente
LUCCA – Cinque giorni di festa per la città della Mura fra fumetti, cartoni, cinema e musica. E tutto quanto fa spettacolo Su il sipario per Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente. La città di Lucca sarà immersa per cinque, intensissime, giornate, a partire da oggi (29 ottobre) fino a domenica 2 novembre, nel mondo della creatività e dell’immaginazione, con eventi, spettacoli, giochi, manga, fumetti, parate cosplay e festeggiamenti. Appuntamento alle 11 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini per la cerimonia inaugurale del Festival, che vedrà come ospiti d’onore Rébecca Dautremer, autrice del poster di Lucca Comics & Games 2025 e il celebre regista Luc Besson, che entreranno a far parte della Walk of Fame di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ogni sera, il sipario si alza. Le luci sono soffuse, un nuovo spettacolo sta per cominciare. Al Jazz Cafè, non si è mai semplici spettatori, ma complici di un'arte che unisce cibo, musica ed energia. Siete pronti a farvi rapire? Corso Sempione, 8, 20154 Milano M - facebook.com Vai su Facebook
Lucca Comics & Games 2025 al via: gli appuntamenti e gli ospiti più attesi di questa edizione - Fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, manga, serie tv e cinema tornano a popolare le mura della città toscana con un'attesissima 59sima edizione ... Da corriere.it
Lucca Comics & Games 2025: da domani cinque giorni di creatività, ospiti internazionali e grandi anteprime - Scopri Lucca Comics & Games 2025: dal 29/10 al 2/11 eventi, mostre, ospiti come Luc Besson e Rébecca Dautremer, app ufficiale e prime assolute. Segnala cinefilos.it
Lucca Comics, oggi l’inaugurazione con Giuli dei cinque giorni tra fumetti, giochi e cosplay - La città di Lucca sarà immersa per cinque, intensissime, giornate, a partire da oggi, mercoledì ... Scrive ilnapolionline.com