Cassino ricorda l’Avvocato Massimo Pallini a quindici anni dal barbaro assassinio

26 ott 2025

A quindici anni dal tragico assassinio dell’avvocato Massimo Pallini, l’Ordine degli Avvocati di Cassino si prepara a ricordare il collega con una Messa di suffragio che sarà celebrata lunedì 27 ottobre alle ore 18 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova in piazza Diamare.L’iniziativa è stata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

