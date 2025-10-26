Cassino ricorda l’Avvocato Massimo Pallini a quindici anni dal barbaro assassinio
A quindici anni dal tragico assassinio dell’avvocato Massimo Pallini, l’Ordine degli Avvocati di Cassino si prepara a ricordare il collega con una Messa di suffragio che sarà celebrata lunedì 27 ottobre alle ore 18 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova in piazza Diamare.L’iniziativa è stata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ricevendo la delegazione della Diocesi Sora Cassino Aquino Pontecorvo capeggiata dal nostro vescovo Gerardo Antonazzo, ricorda e cita il nostro grande San Tommaso d’Aquino. Pos - facebook.com Vai su Facebook