Cabaret da Zelig con Rocco Barbaro al Piccolo Teatro

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Associazione Tempi e Ritmi presenta giovedì 6 novembre alle ore 21 al Piccolo Teatro di Padova - via Asolo (zona Paltana) il cabarettista Rocco Barbaro (noto per le sue partecipazioni a Zelig, Colorado, e tante altre trasmissioni tv) con lo spettacolo “Menefotto”, in parte autobiografico, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

