Delitto Poggi nuova ricostruzione | l’aggressione sarebbe iniziata in cucina

Nuove indagini sul delitto Poggi suggeriscono che l’aggressione fatale di Chiara non sarebbe avvenuta all’ingresso della casa, come inizialmente ipotizzato, ma all’interno della cucina. La ricostruzione si basa su recenti approfondimenti investigativi, che indicano un punto di inizio dell’aggressione in un ambiente più interno rispetto alle prime ipotesi. Questa nuova prospettiva potrebbe modificare le spiegazioni e le modalità dell’accaduto.

Le nuove indagini. Non sarebbe iniziata sulla soglia di casa, ma tra le mura della cucina, l’aggressione che portò all’uccisione di Chiara Poggi. È la nuova lettura della scena del delitto elaborata dai consulenti della famiglia della vittima, una ricostruzione alternativa rispetto a quella formulata nel 2007, che pure condusse alla condanna definitiva di Alberto Stasi. I tecnici incaricati dai Poggi hanno concluso una nuova serie di verifiche all’interno della villetta di via Pascoli, a Garlasco. «Il nostro lavoro è terminato», spiega Dario Redaelli, esperto di analisi della scena del crimine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

