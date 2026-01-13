Dargen D’Amico racconta la società di oggi nel singolo Pianti grassi

Dargen D’Amico presenta il singolo Pianti Grassi, un’opera che analizza in modo diretto e riflessivo gli aspetti della società odierna. Con uno stile sobrio e accurato, l’artista invita a una riflessione sulle dinamiche sociali e culturali del nostro tempo, offrendo un punto di vista originale e consapevole senza enfasi o sensazionalismi.

Dargen D'Amico annuncia Pianti Grassi, nuovo singolo in cui l'artista offre una disamina lucida e ironica della società contemporanea. Dargen D'Amico pubblica venerdì 16 gennaio il brano Pianti Grassi, disponibile in presave. Nel nuovo singolo l'artista offre una disamina lucida e ironica della società contemporanea. Un mondo che assomiglia alla chiesa citata nella prima strofa: " vende l'organo, sostituisce la musica con un video su YouTube, ma poi il bluetooth non funziona davvero". Un'immagine paradossale che racconta perfettamente un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti.

