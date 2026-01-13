Brutti guai per l’attore 68enne Daniel Stern. La star del film cult del 1990 “Mamma, ho perso l’aereo” – recitava nei panni dello ladro scapestrato Marv – è appena stata incriminata in California per aver presumibilmente cercato di ingaggiare una prostituta. Lo ha riportato TMZ. Un portavoce del Procuratore Distrettuale della Contea di Ventura ha dichiarato a TMZ che “i pubblici ministeri hanno appena accusato l’attore di favoreggiamento della prostituzione “. L’udienza preliminare di Daniel è fissata per oggi stesso, 13 gennaio, “ma sembra non sia necessaria la sua presenza”. Dai certo in aula comparirà l’avvocato dell’attore stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daniel Stern incriminato per favoreggiamento della prostituzione. L’attore è diventato famoso per il ladro Marv in “Mamma ho perso l’aereo”

Leggi anche: Daniel Stern, il Marv di Mamma ho perso l’aereo segnalato alla polizia: cosa è successo davvero

Leggi anche: Daniel Stern, il ladro di «Mamma, ho perso l’aereo», è stato multato per aver adescato una escort

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Daniel Stern, star di “Mamma ho perso l’aereo”, accusato di favoreggiamento della prostituzione; L’attore di “Mamma ho perso l’aereo” Daniel Stern è stato accusato di prostituzione.

Daniel Stern incriminato per favoreggiamento della prostituzione. L’attore è diventato famoso per il ladro Marv in “Mamma ho perso l’aereo” - L'attore 68enne, famoso per il ruolo di Marv, accusato di favoreggiamento in California dopo aver cercato di ingaggiare una escort ... ilfattoquotidiano.it