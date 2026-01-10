Daniel Stern il Marv di Mamma ho perso l’aereo segnalato alla polizia | cosa è successo davvero

L’attore Daniel Stern, noto al grande pubblico per il ruolo di Marv nella saga cinematografica di Mamma, ho perso l’aereo, è stato segnalato alle autorità della contea di Ventura, in California, in relazione a un presunto caso di sollecitazione alla prostituzione. L’episodio sarebbe avvenuto il 10 dicembre 2025 all’interno di un hotel di Camarillo, durante un’operazione sotto copertura condotta dalle forze dell’ordine. Stern non è stato arrestato né preso in custodia. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’intervento rientrerebbe in un’operazione mirata a individuare e contrastare attività legate alla prostituzione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Daniel Stern, il Marv di Mamma ho perso l’aereo segnalato alla polizia: cosa è successo davvero Leggi anche: Mamma, ho perso l'aereo compie 35 anni, Daniel Stern: "Ecco perché non sarò agli eventi per l'anniversario" Leggi anche: Mamma, ho perso l'aereo: Daniel Stern ricrea una scena iconica del film per i nuovi proprietari della casa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Daniel Stern arrestato e poi rilasciato: l'attore di “Mamma, ho perso l'aereo” ha adescato una escort in un hotel; L’icona di Mamma ho perso l’aereo Daniel Stern, 68 anni, citato per presunto adescamento di una prostituta; DANIEL STERN Daniel Stern arrestato: l’attore di “Mamma, ho perso l’aereo” accusato di adescamento; Daniel Stern arrestato in un hotel: l’attore di Mamma, ho perso l’aereo accusato di adescamento. Mamma, ho perso l'aereo, Daniel Stern multato a dicembre: accusato di aver tentato di adescare una escort - La star del cult natalizio anni '90 di Chris Columbus è stato fermato qualche settimana fa in un albergo di Camarillo, in California. movieplayer.it

