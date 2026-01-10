Daniel Stern il ladro di Mamma ho perso l’aereo è stato multato per aver adescato una escort

Daniel Stern, noto per il ruolo di Marv in «Mamma, ho perso l’aereo», è stato multato per aver adescato una escort in un hotel. L’attore, che ha raggiunto la notorietà cinematografica negli anni ’90, si trova coinvolto in questa vicenda giudiziaria. La notizia, riportata recentemente, evidenzia come anche le figure pubbliche possano incorrere in situazioni legali di questo tipo.

Daniel Stern, star del film «Mamma ho perso l’aereo», quando nei panni del cattivo Marv Merchants sfidava un giovanissimo Macaulay Culkin, è stato fermato e poi multato con l’accusa di aver adescato una escort in un hotel. Ne parlano alcuni media americani tra cui TMZ. L’episodio, avvenuto in California, risale al 10 dicembre scorso ma è stato reso noto solo ora. Adescare una prostituta in quello stato è un reato minore e i trasgressori possono rischiare fino a sei mesi di carcere o una multa di 1.000 dollari in caso di condanna. La misteriosa «emergenza medica» a ottobre. Non sarebbe un periodo roseo per Stern. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Daniel Stern, star di “Mamma, ho perso l’aereo”, multato per aver adescato una prostituta in un hotel

Leggi anche: Mamma, ho perso l'aereo, Daniel Stern multato a dicembre: accusato di aver tentato di adescare una escort

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perché Daniel Stern è stato arrestato e poi rilasciato? Cosa è successo all’attore di Mamma ho perso l’aereo - Il nome di Daniel Stern, indimenticabile volto di Mamma ho perso l’aereo, è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale per un ... ilsipontino.net