Conclusi due terzi dei lavori al nuovo ospedale Santa Chiara

Sono stati completati due terzi dei lavori del nuovo ospedale Santa Chiara a Pisa, confermando il rispetto dei tempi previsti. I progressi finora raggiunti testimoniano l'avanzamento costante del progetto, senza variazioni rispetto alle previsioni iniziali. Il cantiere prosegue con l'obiettivo di consegnare la struttura nei tempi stabiliti, contribuendo a migliorare l'assistenza sanitaria nella regione.

PISA – Due terzi delle opere sono già realizzate e i tempi per ultimare i lavori non hanno subito variazioni rispetto ai precedenti sopralluoghi. Procede il completamento del nuovo Santa Chiara in Cisanello a Pisa, dove il presidente della Toscana Eugenio Giani è tornato oggi (15 dicembre) per fare il punto sul cantiere in corso: con lui l’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni, alla sua prima visita nell’azienda ospedaliera universitaria pisana. Dopo il completamento a maggio della centrale tecnologia (70 milioni di euro) che sarà operativa dal prossimo aprile, anche la mensa aziendale è sostanzialmente pronta per ospitare attrezzature e arredi e sta prendendo forma l’arteria principale interna di raccordo del nuovo ingresso con tutti gli altri edifici. Corrieretoscano.it

