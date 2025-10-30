Maltempo | allagamenti negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara

Il maltempo si è fatto sentire stamani, 30 ottobre, nelle strutture dell'ospedale di Pisa. "In concomitanza dell'eccezionale quantità di pioggia caduta su Pisa - scrive in una nota l'Aoup - si sono verificati alcuni fenomeni di infiltrazione d'acqua nei due presidi ospedalieri: in particolare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Toscana, gli aggiornamenti sul maltempo: allagamenti e disagi - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Maltempo in #Toscana e #allagamenti a #Carrara #21ottobre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X

Piove dentro il nuovo Cisanello, allagamento e crollo dei pannelli - universitaria pisana (Aoup): “Rottura di una grondaia. Segnala msn.com

Il maltempo sferza il nord, una turista dispersa in Piemonte - L'autunno si è presentato al Nord con nubifragi, frane, esondazioni e allagamenti. Secondo ansa.it

Maltempo in Lombardia, ritardi e treni sospesi su più linee - Il violento nubifragio che si è abbattuto tra lunedì 22 e martedì 23 settembre ha provocato gravi disagi in diverse zone della Lombardia, con particolare intensità nel Comasco e a Milano. tg24.sky.it scrive