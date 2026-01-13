Dakar 2026 Tosha Schareina vince la nona frazione Daniel Sanders torna in vetta alla generale

Durante la nona tappa della Dakar 2026, Tosha Schareina ha conquistato la vittoria nella categoria moto, segnando un risultato importante in questa fase della gara. Nel frattempo, Daniel Sanders ha ripreso la testa della classifica generale, consolidando la sua posizione. Questi sviluppi evidenziano l’equilibrio e la competitività della corsa, che prosegue con intensità e senza sosta.

Tosha Schareina si è aggiudicato la nona tappa della Dakar 2025 (la seconda “marathon”) per quanto riguarda le moto. Oggi il programma della “corsa più dura del mondo” proponeva la Wadi-Ad-Dawasir-bivacco. La tappa odierna prevedeva un totale di 532 chilometri con ben 410 di prove speciali, mentre 122 erano di trasferimento. La vittoria della frazione odierna è andata allo spagnolo Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) che cha chiuso con il tempo complessivo di 3 ore, 45 minuti e 42 secondi precedendo l’australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) per 4:35, mentre è terzo il sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM Team) con un distacco di 4:50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dakar 2026, Tosha Schareina vince la nona frazione. Daniel Sanders torna in vetta alla generale Leggi anche: Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale Leggi anche: Dakar 2026, Luciano Benavides si aggiudica la settima frazione. Daniel Sanders sempre in vetta alla generale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale; Dakar | Moto, Tappa 3: Schareina firma il primo acuto della Honda; Dakar moto, tappa 4: Schareina concede il bis e affianca Brabec in vetta; Dakar 2026, Tappa 04: risultati. Dakar 2026, Tosha Schareina vince la nona frazione. Daniel Sanders torna in vetta alla generale - Tosha Schareina si è aggiudicato la nona tappa della Dakar 2025 (la seconda "marathon") per quanto riguarda le moto. oasport.it

Dakar 2026 – Stage 4, Moto: Schareina e Brabec all’attacco, Sanders perde la vetta - Il resoconto e le classifiche di giornata e generali della Dakar moto 2026 dopo la quarta tappa, da Alula ad Alula: ecco com'è andata ... formulapassion.it

Tosha Schareina (Honda) vince la tappa 3 della Dakar moto 2026, ma al comando c'è sempre la KTM di Sanders - La tappa 3 della Dakar moto 2026 segna una doppietta Honda con Schareina e Brabec che vanno all'attacco del primato della KTM di Sanders: cosa è successo ... motorbox.com

Dakar Rally 2026 – Classifiche Tappa 6 La penalità di 6 minuti inflitta oggi a Daniel Sanders per il mancato rispetto della zona DZ a 50 km/h cambia la classifica di tappa, proprio come era successo ieri a Tosha Schareina, penalizzato di 10 minuti per non risp - facebook.com facebook

Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale - x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.